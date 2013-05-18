Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут топливный баланс на III и IV кварталы

Новости Беларуси. Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут топливный баланс на третий-четвертый кварталы, исходя из поставок нефти в объеме 23 миллиона тонн в год. Об этом сообщил сегодня первый заместитель премьер-министра нашей страны Владимир Семашко после церемонии закрытия Белорусского промышленного форума.

Как сообщил вице-премьер, накануне в Москве прошли переговоры. Эксперты отметили, что поставки нефти с начала года шли в полном соответствии с договоренностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы проработали первый и второй кварталы, исходя из баланса 23 миллиона тонн нефти. Это существенный прирост к прошлому году, потому что в прошлом году мы потребили 21,3 миллиона. Понятное дело, что 25 – это существенный прирост к 23. И сегодня мы констатируем, что мы практически идем по графику. Например, мы за 4 месяца поставили 561 тысячу тонн качественного топлива на российский рынок.