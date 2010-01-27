Беларусь и Россия подписали протокол об условиях поставки нефти

Подписи поставили первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и вице-премьер России Игорь Сечин. Речь идет о протоколе к соглашению от 2007 года, которым в течение предыдущих трех лет регулировались условия поставки российской нефти и раздела между двумя странами экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Кроме того, подписана методика расчета стоимости транзита российской нефти через белорусскую территорию. Владимир Семашко сообщил, что объем беспошлинных поставок нефти в Беларусь составит 6,3 млн. тонн ежегодно.

«Нам удалось доказать, что внутренние потребности Беларуси в нефти составляют не 5 миллиона тонн, а 6,3 миллиона тонн, без учета внутренней добычи нефти», — отметил первый вице-премьер. Цена этого вопроса — 1 миллион 400 тысяч долларов. Достигнутые договоренности дают возможность существенно увеличить оговоренную цифру беспошлинных поставок нефти.

Стороны договорились, что для российских компаний режим работы в Беларуси не изменится с условием, что продукты нефтепереработки будут вывезены обратно в Россию. Соответственно давальческие объемы российской нефти также не будут облагаться таможенной пошлиной. А вот тариф на транзит российской нефти через территорию Беларуси увеличен на 11%.

Условия, о которых удалось договориться, достаточно близки к тому, которые действовали в 2009 году, отметил первый вице-премьер: «Благодаря достигнутым договоренностям бюджетные потери Беларуси будут не так велики, как это виделось еще совсем недавно». При этом, отметил Владимир Семашко, Беларусь продолжит настаивать на отмене нефтяных пошлин в рамках Таможенного союза, поскольку в его рамках достигнутые сегодня в Москве договоренности об условиях поставки российской нефти в Беларусь «не смогут долго жить» по объективным причинам.

Кроме того, Беларусь и Россия гарантировали бесперебойную поставку нефти в Европу. Об этом заявили в Москве первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и вице-премьер РФ Игорь Сечин.