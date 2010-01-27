Вице-премьеры Беларуси, России и Казахстана заключили ряд соглашений по вопросам ставок ввозных таможенных пошлин

В Москве состоялось заседание Комиссии Таможенного союза.

Это 13-е по счету заседание Комиссии Таможенного союза. Видимо, поэтому ему сопутствовало столько трудностей. К примеру, участники совещания сели за стол переговоров на два часа позже установленного времени. И то — в незапланированном узком составе. Причину опоздания журналисты объяснили по-своему: в другом конце Москвы российская и белорусская делегации вели переговоры по нефтяному вопросу. А без результатов того совещания начинать другое бессмысленно.

Судя по списку вопросов, затронутых на заседании, процессу интеграции трех стран суждено сдвинуться с мертвой точки. Во всяком случае, у всех присутствующих появилась на это надежда.

Один из них — корректировка ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров. К примеру, Россия потребовала ее в отношении алкогольной продукции, а белорусская сторона поддержала.

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации:

Был предложен механизм, который в целом нами согласован. Мы взяли две недели для того, чтобы окончательно урегулировать спорные вопросы, которые остались. Но, по большому счету, принципиально мы согласились и по подходам и по тому, как это будет функционировать.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы должны были быть в максимальной степени стабильны в принимаемых решениях. Прошло буквально три недели с начала нового года — у нас поступило пять предложений по вопросам изменения таможенных пошлин, единого таможенного тарифа. Мы посчитали, что если дело пойдет таким же образом, тогда мы в Комиссии Таможенного союза будет только сидеть и заниматься изменением таможенных пошлин.

Шла речь и об организации работы по формированию Единого экономического пространства, а также о кадровых назначениях внутри Комиссии таможенного союза. Очередное же ее заседание, по предварительной информации, состоится в конце февраля.