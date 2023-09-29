Беларусь и Россия по итогам 2022 года достигли рекордного товарооборота

Новости Беларуси. Выравнивание железнодорожных тарифов, обеспечение цифрового суверенитета Союзного государства, развитие авиационного сообщения, в том числе между Беларусью и Дальним Востоком России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти и другие вопросы обсудили на заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Могилеве. За последние три года партнеры существенно продвинулись в реализации 28 союзных программ. Основная задача – реализовать формулу «Две страны – одна экономика».

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра Беларуси: Перевозки в Россию, перевозки в Беларусь сегодня составляют фактически паритетную величину. 400 миллионов долларов в каждую сторону. Буквально за семь месяцев по году, они планируют выйти на полтора миллиарда. Это цифры, в начале прошлого года казавшиеся полностью фантастическими.

Товарооборот по итогам 2022 года рекордный – 50 миллиардов долларов. И такую высокую планку стороны намерены удержать. За 7 месяцев 2023-го торговля уже достигла 2,5 триллиона рублей, что почти на 10 % выше показателей аналогичного периода минувшего года. Тесные добрососедские отношения являются образцом стратегического партнерства. Они отличаются взаимоуважением и доверием, а также стремлением поддержать друг друга в сложное время.

Алексей Оверчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Мы сегодня также, говоря о развитии этого транспортного направления, особо отмечали возможности учебы белорусских студентов в нашем Дальневосточном федеральном университете. Там создана сегодня современная образовательная база, университет располагает современнейшим кампусом. И действительно сегодня очень мощный, мирового класса профессорско-преподавательский состав.

Только в 2023 году в рамках Союзного государства принято 72 решения. Активно развиваются региональные контакты. Беларусь уже посетили 29 делегаций во главе с губернаторами. Еще порядка 12 визитов запланировано до конца года.