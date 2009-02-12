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Беларусь и Иран реализуют совместные проекты на полтора миллиарда долларов

12 февраля 2009 12:02
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Это одно из самых весомых достижений во взаимоотношениях двух стран. Сегодня в Минске стороны отметили, что за прошлый год взаимный товарооборот удалось увеличить до 100 миллионов долларов. Вместе с тем, эта сумма далека от миллиардного рубежа, который обозначили главы двух государств на прошедших в ноябре 2006-го официальных переговорах в Тегеране. Очередным импульсом в развитии взаимоотношений станет участие бизнес-кругов двух стран в новых экономических проектах.
# Экономика

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