Беларусь и Иран реализуют совместные проекты на полтора миллиарда долларов

Это одно из самых весомых достижений во взаимоотношениях двух стран. Сегодня в Минске стороны отметили, что за прошлый год взаимный товарооборот удалось увеличить до 100 миллионов долларов. Вместе с тем, эта сумма далека от миллиардного рубежа, который обозначили главы двух государств на прошедших в ноябре 2006-го официальных переговорах в Тегеране. Очередным импульсом в развитии взаимоотношений станет участие бизнес-кругов двух стран в новых экономических проектах.