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В Минске построят завод, который будет перерабатывать мусор и производить из него тепло- и электроэнергию

12 февраля 2009 12:00
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Интерес к его возведению проявили сразу несколько зарубежных инвесторов. Пока предложение иностранных фирм рассматривают отечественные специалисты – нужно определиться с технологией переработки вторсырья и просчитать экономическую выгоду.

Народное выражение «Деньги - мусор» в ЖРЭО Заводского района столицы истолковали с точностью до наоборот. Из отходов можно  получить доходы. Первый шаг к ним коммунальщики уже сделали. Наладили раздельный сбор того, что никому не пригодилось. Причем, по серьезному. Из полутора тысяч  контейнеров солнечного цвета - почти треть установлена именно в Заводком районе. И в этом году их количество  планируют увеличить

Этот мусоровоз - особенный. Грузит  только те  отходы , которые можно переработать. Александр Шипуля  на этот спецтранспорт пересел   год назад. Сначала, говорит, кузов был почти пустой. Теперь приходится делать  несколько рейсов в день. Сознательность горожан  растет как на дрожжах .  

На коммунальном предприятии «Экорес» тоже уверены:  разделять   мусор  выгодно. Во-первых - меньше  вредных отходов попадает на полигоны. Их в столице 3, причем, два - практически исчерпали свой ресурс. Во-вторых, мусор – это живые деньги. Если им правильно распорядиться. 

Столице нужен мусороперерабатывающий завод. И он может появиться в ближайшее время. Интерес к минскому сору  проявили  сразу несколько зарубежных инвесторов. Кто именно займется переработкой отходов, еще не решили. Отечественные специаслиты  высчитывают, какой проект выгоднее экономически  и  технологически.  

В планах и модернизация самого предприятия «Экорес». Монтаж второй сортировочной линии  наметили уже на этот год Специаслиты говорят - мусора хватит на всех.

 

# Экономика

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