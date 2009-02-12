В Минске построят завод, который будет перерабатывать мусор и производить из него тепло- и электроэнергию

Интерес к его возведению проявили сразу несколько зарубежных инвесторов. Пока предложение иностранных фирм рассматривают отечественные специалисты – нужно определиться с технологией переработки вторсырья и просчитать экономическую выгоду.

Народное выражение «Деньги - мусор» в ЖРЭО Заводского района столицы истолковали с точностью до наоборот. Из отходов можно получить доходы. Первый шаг к ним коммунальщики уже сделали. Наладили раздельный сбор того, что никому не пригодилось. Причем, по серьезному. Из полутора тысяч контейнеров солнечного цвета - почти треть установлена именно в Заводком районе. И в этом году их количество планируют увеличить

Этот мусоровоз - особенный. Грузит только те отходы , которые можно переработать. Александр Шипуля на этот спецтранспорт пересел год назад. Сначала, говорит, кузов был почти пустой. Теперь приходится делать несколько рейсов в день. Сознательность горожан растет как на дрожжах .

На коммунальном предприятии «Экорес» тоже уверены: разделять мусор выгодно. Во-первых - меньше вредных отходов попадает на полигоны. Их в столице 3, причем, два - практически исчерпали свой ресурс. Во-вторых, мусор – это живые деньги. Если им правильно распорядиться.

Столице нужен мусороперерабатывающий завод. И он может появиться в ближайшее время. Интерес к минскому сору проявили сразу несколько зарубежных инвесторов. Кто именно займется переработкой отходов, еще не решили. Отечественные специаслиты высчитывают, какой проект выгоднее экономически и технологически.

В планах и модернизация самого предприятия «Экорес». Монтаж второй сортировочной линии наметили уже на этот год Специаслиты говорят - мусора хватит на всех.