Беларусь последовательно упрощает правила ведения бизнеса

О положительной динамике действия заявительного принципа госрегистрации субъектов хозяйствования сегодня говорили в Палате представителей. Как отметил, министр юстиции Беларуси Виктор Голованов, за первую неделю действия Декрета Президента №1 по-новому вступили в бизнес по республике 456 юридических лица и 1200 индивидуальных предпринимателей. Показатель семи февральских дней по сравнению с январем увеличился вдвое. И это еще один значительный шаг по либерализации экономики. Народные избранники отметили, что изменения коснутся и других законопроектов.