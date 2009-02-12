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Беларусь последовательно упрощает правила ведения бизнеса

12 февраля 2009 12:00
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О положительной динамике действия заявительного принципа госрегистрации субъектов хозяйствования сегодня говорили в Палате представителей. Как отметил, министр юстиции Беларуси Виктор Голованов, за первую неделю действия Декрета Президента №1 по-новому вступили в бизнес по республике 456 юридических лица и 1200 индивидуальных предпринимателей. Показатель семи февральских дней по сравнению с январем увеличился вдвое. И это еще один значительный шаг по либерализации экономики. Народные избранники отметили, что изменения коснутся и других законопроектов.
# Экономика

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