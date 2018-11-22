Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в течение 5 лет

Новости Беларуси. Взаимная торговля между Беларусью и Индонезией показывает устойчивый рост, только в 2018 году плюс 74%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие перспективы страны видят, прежде всего, в промышленной кооперации. Новые возможности сотрудничества Минск и Джакарта обсуждали сегодня. В белорусской столице прошёл совместный бизнес-форум.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это очень амбициозная задача, и она требует усилий, организационных мероприятий. Она требует серьезной маркетинговой подготовки, повышения квалификаций наших маркетинговых служб, которые должны работать на этом рынке, который для нас во многом новый. Это такая согласованная большая работа, которую мы должны проделать вместе.