Прямой эфир

Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в течение 5 лет

22 ноября 2018 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Взаимная торговля между Беларусью и Индонезией показывает устойчивый рост, только в 2018 году плюс 74%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в течение 5 лет-1

Большие перспективы страны видят, прежде всего, в промышленной кооперации. Новые возможности сотрудничества Минск и Джакарта обсуждали сегодня. В белорусской столице прошёл совместный бизнес-форум.

Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в течение 5 лет-4

Среди участников – представители более 50 белорусских предприятий и ведущих индонезийских компаний. Среди перспективных направлений сотрудничества стороны отмечают машиностроение, нефтехимию, поставки удобрений.

Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в течение 5 лет-7

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Это очень амбициозная задача, и она требует усилий, организационных мероприятий. Она требует серьезной маркетинговой подготовки, повышения квалификаций наших маркетинговых служб, которые должны работать на этом рынке, который для нас во многом новый. Это такая согласованная большая работа, которую мы должны проделать вместе.

# Беларусь-Индонезия # Экономика # Владимир Улахович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусско-индонезийский бизнес-форум проходит 22 ноября в Минске
22 ноября 2018 07:15

Белорусско-индонезийский бизнес-форум проходит 22 ноября в Минске

Новости экономики за 21.11.2018
21 ноября 2018 17:10

Новости экономики за 21.11.2018

В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса
21 ноября 2018 17:10

В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса