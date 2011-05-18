Беларусь готова участвовать в создании комплексов дорожно-строительной техники в Армении

Армения заинтересована в поставках белорусской сельхозтехники. Об этом шла речь на встрече в белорусском правительстве.

Премьеры отметили, что стороны имеют хорошие перспективы для наращивания объемов взаимной торговли. В первую очередь это касается сфер промышленности, АПК, фармацевтики. К примеру, в сельском хозяйстве речь идет не только о поставках техники. Например, элитное семеноводство можно размещать в Армении, а затем использовать в обеих странах.

Развитие получит и сектор дорожно-строительной техники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Белорусская сторона готова поставлять не только отдельные машины, но и участвовать в создании целых комплексов.

Михал Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

На основании тех договоренностей, которые достигнуты между премьер-министрами и членами официальной делегации, сегодня на Минском автомобильном заводе состоятся заседания соответствующей рабочей группы, которая рассмотрит конкретные проекты по тракторостроение, сельхозмашиностроению, поставкам и сервису большегрузных автомобилей и целый ряд других вопросов.

Тигран Саркисян, премьер-министр Республики Армения:

Те конкретные проекты, которые мы сегодня обсуждали, на мой взгляд, открывают новые перспективы. Это дает возможность частным предпринимателям быть вовлеченными в эти процессы.

Ожидается, что премьер-министр Армении Тигран Саркисян посетит Парк высоких технологий. И подробности встреч в следующих выпусках новостей.