Беларусь готова поставлять больше автотехники в Иран

Новости Беларуси. Беларусь готова наращивать поставки большегрузной техники в Иран. Ряд проектов 4 мая обсудили в правительстве.

Как известно, между государствами реализуется «дорожная карта» сотрудничества. Она предусматривает более тесную кооперацию между предприятиями. Один из примеров — сборочное производство автобусов и автомобилей МАЗ в Тебризе.

О дальнейшей поддержке этого проекта договорились на встрече глава белорусского правительства и министр промышленности, шахт и торговли Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Уверен, что наше торгово-экономическое взаимодействие в ближайшей перспективе выйдет на качественно новый уровень. Прежде всего, это реализация «дорожной карты» по развитию сотрудничества между Беларусью и Ираном на 2016-2017.

Что касается инвестиционного сотрудничества, то иранские компании реализуют в Беларуси 9 значимых инвестпроектов. Их общая стоимость оценивается почти 700 миллионов долларов. Ряд из них осуществляется на льготных условиях.