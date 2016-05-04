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Беларусь готова поставлять больше автотехники в Иран

04 мая 2016 13:47
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Новости Беларуси. Беларусь готова наращивать поставки большегрузной техники в Иран. Ряд проектов 4 мая обсудили в правительстве.

Как известно, между государствами реализуется «дорожная карта» сотрудничества. Она предусматривает более тесную кооперацию между предприятиями. Один из примеров — сборочное производство автобусов и автомобилей МАЗ в Тебризе.

О дальнейшей поддержке этого проекта договорились на встрече глава белорусского правительства и министр промышленности, шахт и торговли Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Уверен, что наше торгово-экономическое взаимодействие в ближайшей перспективе выйдет на качественно новый уровень. Прежде всего, это реализация «дорожной карты» по развитию сотрудничества между Беларусью и Ираном на 2016-2017.

Что касается инвестиционного сотрудничества, то иранские компании реализуют в Беларуси 9 значимых инвестпроектов. Их  общая стоимость оценивается почти 700 миллионов долларов.  Ряд из них  осуществляется на льготных условиях.

# Экономика # Беларусь-Иран # Андрей Кобяков

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