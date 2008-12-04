В мире цена на нефть продолжает катастрофически падать

Сегодня зарегистрирован очередной минимум — 45 долларов за барель. Цены падают уже пятую торговую сессию подряд. В результате, с июля баррель обесценился уже на сто долларов. На это влияет, прежде всего, сокращение спроса на энергоносители. Ещё одна причина – скептицизм на рынках относительно способности ОПЕК добиться быстрой стабилизации нефтяных цен за счёт уменьшения размеров добычи. Решение организации о сокращении суточного производства чёрного золота пока выполнено лишь на 66%.