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В мире цена на нефть продолжает катастрофически падать

04 декабря 2008 11:55
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Сегодня зарегистрирован очередной минимум — 45 долларов за барель. Цены падают уже пятую торговую сессию подряд. В результате, с июля баррель обесценился уже на сто долларов. На это влияет, прежде всего, сокращение спроса на энергоносители. Ещё одна причина – скептицизм на рынках относительно способности ОПЕК добиться быстрой стабилизации нефтяных цен за счёт уменьшения размеров добычи. Решение организации о сокращении суточного производства чёрного золота пока выполнено лишь на 66%.
# Экономика

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