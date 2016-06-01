«БелАгро-2016» станет рекордной по числу участников – более 500 компаний из 23 стран

Новости Беларуси. Минск готовится к международной выставке «БелАгро». Площадка соберет лучшие агропромышленные компании из 20-ти стран мира. Ожидается рекордное количество участников — свыше пятисот.

«БелАгро» пройдет на территории аэропорта «Минск-1», где свои новинки представят производители сельхозтехники.

А под куполом футбольного манежа на проспекте Победителей крупнейшие отечественные и зарубежные компании продемонстрируют самое современное оборудование для переработки сельхозпродукции. Здесь же разместятся экспозиции предприятий пищевой отрасли промышленности. И это далеко не весь перечень того, что подготовили организаторы.

Выставка обещает быть полезной и интересной не только для специалистов, но и для обычных посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Рынок Беларуси сегодня интересен всем мировым производителям как сельхозмашиностроения, так и перерабатывающей промышленности в той части, что устойчиво развивается агропромышленный комплекс Беларуси. А раз он развивается устойчиво, нет предела совершенству, значит надо модернизироваться и выпускать новую продукцию.