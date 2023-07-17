Башкортостан и гомельский химзавод реализуют совместный проект по производству удобрений

В Башкортостане будут выпускать сложные минеральные удобрения белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный инвестиционный проект реализуют правительство Башкортостана и Гомельский химический завод.

Новое предприятие войдет в состав особой экономической зоны региона, и наши производители смогут претендовать на все преференции в качестве резидентов. Для инвестпроекта важны сырьевая база региона и деловой климат Башкортостана.