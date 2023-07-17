Новости экономики за 17.07.2023

Новости Беларуси. Беларусь и Россия начинают производить технику, полностью независимую от тех стран, которые ввели санкционные ограничения. Какие первые образцы уже презентованы общественности? Международный валютный фонд начал принимать платежи в юанях, а белорусские банки предлагают физлицам карточки в валюте КНР. Об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАЗ С 2025 ГОДА ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСКАТЬ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ САМОСВАЛОВ ТОЛЬКО НА РОССИЙСКИХ ДВИГАТЕЛЯХ Беларусь и Россия начинают производить технику, полностью независимую от тех стран, которые ввели санкционные ограничения. БелАЗ рассчитывает в 2025 году заменить все иностранные двигатели на самых распространенных видах карьерной техники на российские. Недавно состоялась презентация «Союзного БелАЗа», который более чем на 90 % состоит из комплектующих белорусского и российского производства. Первые образцы совместной техники будут проходить испытания на предприятиях Кузбасса, при необходимости техника будет дорабатываться и совершенствоваться. ЕАБР ожидает снижения годовой инфляции в Беларуси до 2-2,5%. Читайте здесь.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ В ЮАНЯХ Международный валютный фонд начал принимать платежи в юанях. Пока в США старательно выясняют, кто же будет отвечать перед американским населением за стремительное падение уровня жизни, темпы глобальной дедолларизации продолжают нарастать. МВФ – один из главных инструментов западных финансовых элит – решил, что получать платежи по долгам в юанях значительно лучше, чем не получать их вообще. Аргентина выплатила часть платежа в китайской валюте. Буэнос-Айрес погасил в юанях более миллиарда долларов.