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Новости экономики за 17.07.2023

17 июля 2023 16:53
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия начинают производить технику, полностью независимую от тех стран, которые ввели санкционные ограничения. Какие первые образцы уже презентованы общественности? Международный валютный фонд начал принимать платежи в юанях, а белорусские банки предлагают физлицам карточки в валюте КНР.

Об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 17.07.2023-1

БЕЛАЗ С 2025 ГОДА ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСКАТЬ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ САМОСВАЛОВ ТОЛЬКО НА РОССИЙСКИХ ДВИГАТЕЛЯХ

Беларусь и Россия начинают производить технику, полностью независимую от тех стран, которые ввели санкционные ограничения. БелАЗ рассчитывает в 2025 году заменить все иностранные двигатели на самых распространенных видах карьерной техники на российские. Недавно состоялась презентация «Союзного БелАЗа», который более чем на 90 % состоит из комплектующих белорусского и российского производства. Первые образцы совместной техники будут проходить испытания на предприятиях Кузбасса, при необходимости техника будет дорабатываться и совершенствоваться.

ЕАБР ожидает снижения годовой инфляции в Беларуси до 2-2,5%. Читайте здесь.

Новости экономики за 17.07.2023-4

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ В ЮАНЯХ

Международный валютный фонд начал принимать платежи в юанях. Пока в США старательно выясняют, кто же будет отвечать перед американским населением за стремительное падение уровня жизни, темпы глобальной дедолларизации продолжают нарастать. МВФ – один из главных инструментов западных финансовых элит – решил, что получать платежи по долгам в юанях значительно лучше, чем не получать их вообще. Аргентина выплатила часть платежа в китайской валюте. Буэнос-Айрес погасил в юанях более миллиарда долларов.

Новости экономики за 17.07.2023-7

КРУПНЫЙ БЕЛОРУССКИЙ БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗЛИЦАМ КАРТОЧКИ В ЮАНЯХ

Крупный белорусский банк предлагает физлицам карточки в юанях. Теперь можно не только открывать текущие счета в китайской валюте, но и оформлять к ним практически любые платежные карточки. Важно, что при поездке в Китай или оформлении покупки в валюте КНР, расчеты таким платежным средством исключают дополнительные потери при конвертации.

Башкортостан и гомельский химзавод реализуют совместный проект по производству удобрений. Подробности.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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