Банковский сектор страны нуждается в серьезных инвестициях

Необходимо в полной мере задействовать все источники роста ресурсов банков - как внутренние, так и внешние. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам наращивания ресурсной базы государственных банков и привлечения иностранных инвестиций в банковский сектор страны.

Глава государства подчеркнул, что мощная банковская система является одним из важнейших условий эффективного экономического развития страны. В настоящее время основными источниками формирования ресурсной базы банков являются внутренние - это средства предприятий, населения, Национального банка.

Доля привлеченных средств от резидентов в ресурсной базе банков на 1 апреля текущего года составила почти 70%, а привлеченных от нерезидентов - меньше 9%. Президент подчеркнул очевидность того, что данный источник пополнения ресурсов банков используется недостаточно. "Хорошо, что в наших банках наблюдается рост ресурсной базы и за счет внутренних источников, но необходимо использовать и внешнюю ресурсную базу, внешние инвестиции", - отметил глава государства.

На сегодняшнем совещании также были рассмотрены имеющиеся в данном направлении резервы и определены пути наиболее полного их использования, сообщает БелТА.