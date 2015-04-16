Андрей Кобяков: Должна производиться только востребованная продукция и предприятия должны уменьшать склады

Новости Беларуси. «Знак качества» за вклад в развитие экономики. 16 апреля стали известны победители ежегодной премии Правительства.

За почти 20 лет, а именно столько и проводится конкурс, лауреатами стали 200 лучших организаций. В 2015 году заслуженные награды получили 14 предприятий.

Здесь получают прибыль, сохраняя здоровье экологии. Качество, к примеру, сточных вод или выбросов в атмосферу проверяют в этой лаборатории. Современное оборудование, которому, как воздух, необходим воздух.

Александр Жойдик, главный технолог инженерно-экологического центра «Белинтэкомп»:

У нас очень высокая теоретическая подготовка, огромная практическая база. Мы работаем именно в интересах предприятия.

Безопасность на промышленных предприятиях и, конечно же, самих людей. Это их работа. Аттестовать рабочее место – нужны не только приборы, но и знания, и профессионализм.

Ольга Малышкина, начальник отдела по аттестации рабочих мест инженерно-экологического центра «Белинтэкомп»:

Мы применяем современное оборудование. Это виброакустические приборы, приборы вибрации, прибор шума, инфразвука. Также приборы, которые позволяют измерять электромагнитные поля.

Услугами «Белинэкомпа» пользуются промышленные гиганты не только отечественные, но и зарубежные. Предприятия России и стран Балтии уже давно в числе постоянных клиентов.

Николай Афанасьев, главный инженер предприятия-партнера:

От этой работы, которая нам позволяет сделать именно «Белинтэкомп» под руководством Бориса Шлемовича, мы сегодня абсолютно знаем, что все, что мы делаем, мы делаем правильно.

Тех, кто делает хорошо и, главное, качественно, ценят и на государственном уровне. Премия Правительства для представителей деловых кругов, как «Оскар» для актеров, «Грэмми» для музыкантов или «Телевершина» для журналистов. Сегодня столь высокую награду получил и инженерно-экологический центр. Такого высокого результата коллектив «Белинэкомп» достиг спустя почти четверть века с начала работы в этой сфере.

Борис Иофик, директор инженерно-экологического центра «Белинтэкомп»:

Такую награду я не имею права поставить у себя в кабинете. В нашем офисе очень неплохой красивый холл, и мы там найдем достойное место, чтобы каждый входящий это видел, чувствовал. Чтобы сотрудники не только гордились, но чтобы это их обязывало тоже.

За 16 лет лауреатами этой престижной награды стали почти две сотни организаций страны практически всех отраслей экономики. Результаты конкурса наглядно показывают готовность предприятий к конкуренции в рыночных условиях. К тому же звание лауреата — это еще и узнаваемость.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Если предприятие является лауреатом премии Правительства, если оно маркирует этим знаком, это говорит о том, что на уровне страны его оценивают как одного из самых достойных производителей продукции.

Лучшие в номинациях — это своего рода ориентиры отрасли. Их передовой опыт весьма полезен для остальных. Ведь оценивает представительное жюри организации-претенденты по всем параметрам. От стратегии развития, прибыльности, умении торговать на внешних рынках до вкуса продукции.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Должна производиться только востребованная продукция и предприятия должны уменьшать склады. Главный стимул уменьшения складов – это перестать давать бесплатные деньги. Люди должны возвращать дебиторскую задолженность, то, что продукцию отдали без оплаты, должны склады за счет этого жить, плюс за счет производства той продукции, которая востребована. Соблюдение таких, казалось бы, нехитрых простых принципов, собственно говоря, и дает результат, что мы начинаем жить по средствам и формирует основу для нормального здорового экономического роста.

Как на любой встрече бизнесменов, даже в кулуарах разговоры об экономике. Настроение оптимистичное. Ведь укрепление российского рубля хороший знак для экспортеров. Демонстрирует рост в отношении доллара и наша валюта. Производители вовсю обсуждают новые проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.