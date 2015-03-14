Андрей Кобяков 14 марта оценил развитие промышленного комплекса Минской области, посетив ряд предприятий региона

Новости Беларуси. Развитие промышленного комплекса Минской области 14 марта оценил премьер-министр Беларуси. До начала совещания Андрей Кобяков посетил два столбцовских предприятия. Так, в одном из филиалов Минского моторного завода глава Правительства ознакомился с результатами модернизации.

Состоялся пробный запуск производства высокоточного чугунного литья. На новой линии будут отливать гильзу — основной элемент конструкции двигателя. Глава Правительства высоко оценил новые технологии и отметил, что это самая современная линия на сегодняшний день как в Европе, так и в мире.

Игорь Емельянович, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Потребность этой продукции высокая. Закупали продукцию в Украине. Сегодня появилась возможность осуществлять производство и обеспечивать конвейер в Беларуси. Бизнес-план по реализации этого проекта заранее имел 50-процентную экспортную составляющую.

Второй точкой стал сахарный комбинат. На нем выпускают плодоовощные консервы, пюре и соки. Андрей Кобяков отметил, что при производстве молочной продукции необходимо больше использовать именно белорусские фруктовые наполнители. Ведь до недавнего времени эта продукция в довольно больших объемах закупалась за рубежом, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Это производство как раз тот пример, когда многим апологетам частной собственности нужно задуматься об обратном. Это предприятие, которое использовал частник, провалился, государство его обратно вернуло. И вот сейчас на этой базе сделано хорошее, очень современное производство, которое востребовано с точки зрения импортозамещения. Наличие таких вот островов и материков будет способствовать восстановлению экономики, а проблемы на то и существуют чтобы с ними бороться.