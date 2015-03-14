Прямой эфир

Андрей Кобяков 14 марта оценил развитие промышленного комплекса Минской области, посетив ряд предприятий региона

14 марта 2015 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие промышленного комплекса Минской области 14 марта оценил премьер-министр Беларуси. До начала совещания Андрей Кобяков  посетил два столбцовских предприятия. Так, в одном из филиалов Минского моторного завода глава Правительства ознакомился с результатами модернизации.

Состоялся пробный запуск производства высокоточного чугунного литья. На новой линии будут отливать гильзу — основной элемент конструкции двигателя. Глава Правительства высоко оценил новые технологии и отметил, что это самая современная линия на сегодняшний день как в Европе, так и в мире.

Игорь Емельянович, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:
Потребность этой продукции высокая. Закупали продукцию в Украине. Сегодня появилась возможность осуществлять производство и обеспечивать конвейер в Беларуси. Бизнес-план по реализации этого проекта заранее имел 50-процентную экспортную составляющую.

Второй точкой стал сахарный комбинат. На нем выпускают плодоовощные консервы, пюре и соки. Андрей Кобяков отметил, что  при производстве молочной продукции необходимо больше использовать именно белорусские фруктовые наполнители. Ведь до недавнего времени эта продукция в довольно больших объемах закупалась за рубежом, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Это производство как раз тот пример, когда многим апологетам частной собственности нужно задуматься об обратном. Это предприятие, которое использовал частник, провалился, государство его обратно вернуло. И вот сейчас на этой базе сделано хорошее, очень современное производство, которое востребовано с точки зрения импортозамещения. Наличие таких вот островов и материков будет способствовать восстановлению экономики, а проблемы на то и существуют чтобы с ними бороться.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Андрей Кобяков # Игорь Емельянович

Другие новости рубрики

Все новости
Бизнес-сообщество предлагает Минэкономики пересмотреть систему налогообложения Беларуси
13 марта 2015 17:51

Бизнес-сообщество предлагает Минэкономики пересмотреть систему налогообложения Беларуси

Парк высоких технологий в Минске: 137 компаний-резидентов, 21 тысяча специалистов и 90% продукции – на экспорт
12 марта 2015 16:57

Парк высоких технологий в Минске: 137 компаний-резидентов, 21 тысяча специалистов и 90% продукции – на экспорт

Василий Жарко: Доля препаратов отечественного производства к концу года должна составить 50%
12 марта 2015 13:24

Василий Жарко: Доля препаратов отечественного производства к концу года должна составить 50%