Анатолий Исаченко: «Лен – это особая культура, и к ней отношение тоже нужно особое»

Новости Беларуси. Вернуть льноводческой области утраченные позиции. В области продолжат повышать качество северного шелка. Об этом заявил председатель облисполкома Анатолий Исаченко в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, выращивание культуры для получения семян предлагается передать специализированным центром. Акцент сделают нa получении долгого и качественного волокна.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Лен – это особая культура. И к ней отношение тоже нужно особое. Во-первых, надо вырастить качественное сырье. Надо его убрать качественно и переработать. В этом году урожай планируем процентов на 30 получить больше уровня прошлого. И в количественном, и в качественном выражении. Естественно, это нам даст прибавку в денежном выражении. Сегодня, по нашим подсчетам, мы выходим на прибыльную работу по производству, реализации продукции переработки льна.