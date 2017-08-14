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Анатолий Исаченко: «Лен – это особая культура, и к ней отношение тоже нужно особое»

14 августа 2017 14:33
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Новости Беларуси. Вернуть льноводческой области утраченные позиции. В области продолжат повышать качество северного шелка. Об этом заявил председатель облисполкома Анатолий Исаченко в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, выращивание культуры для получения семян предлагается передать специализированным центром. Акцент сделают нa получении долгого и качественного волокна.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Лен – это особая культура. И к ней отношение тоже нужно особое. Во-первых, надо вырастить качественное сырье. Надо его убрать качественно и переработать. В этом году урожай планируем процентов на 30 получить больше уровня прошлого. И в количественном, и в качественном выражении. Естественно, это нам даст прибавку в денежном выражении. Сегодня, по нашим подсчетам, мы выходим на прибыльную работу по производству, реализации продукции переработки льна.

Анатолий Исаченко: «Лен – это особая культура, и к ней отношение тоже нужно особое»-1

Уборка льна в области в самом разгаре, а вот большое жатву приближается до окончания. Хлеборобы обещают выполнить поручение Президента и закончить работы до 20 августа. Чтобы успеть в срок, в хозяйства северных районов направлена дополнительная техника. А на юге открыли сев озимых.

Анатолий Исаченко:
Уборочная кампания идет планово, в своем режиме. Область вышла на 100 тысяч тонн. Мы каждый день намолачиваем 103-111 тысяч тонн. Это нормальный показатель. Погода стоит. На сегодняшний день, 1 млн 200 тысяч тонн намолочено. Люди настроены, получают заработную плату. В уборке что-то есть, наверное, большее, чем просто уборка. Заметьте: никто не говорит никогда, что убирают зерно. Все говорят, что убирают хлеб. Наверное, этим все сказано.

# Экономика # Уборочная кампания # Анатолий Исаченко

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