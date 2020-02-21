Аляксандр Лукашэнка лічыць справядлівай цану на расійскі газ для Беларусі «недзе да 90 долараў»

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:

Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо и что компенсирует за счет российских компаний. Ну, за счет российских компаний, так за счет российских. Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать.

Что касается природного газа, сегодня природный газ (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель – с Сечиным мы говорили, он же тоже газом занимается) в Европе газ меньше 110 долларов. Это там – в Европе – на биржах. Значит, у нас (как мы когда-то с тобой считали) он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену. Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, произошло падение цены на природный газ. Поэтому 127 долларов – сегодня уже в мире такой цены нет. Поэтому это надо иметь ввиду, и ты лучше меня знаешь это, как это считается, поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать.