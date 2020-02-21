Аляксандр Лукашэнка лічыць справядлівай цану на расійскі газ для Беларусі «недзе да 90 долараў»

Навіны Беларусі. Страты Беларусі ад памяншэння ў Расіі экспартнай пошліны на нафту сёлета складзе 420-430 мільёнаў долараў, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Навіны Беларусі. Страты Беларусі ад памяншэння ў Расіі экспартнай пошліны на нафту сёлета складзе 420-430 мільёнаў долараў, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Такія лічбы агучыў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з паслом Беларусі ў Расіі Уладзімірам Сямашкам. Яна адбылася пасля тэлефоннай размовы з Уладзімірам Пуціным. Згодна з індыкатыўным балансам Расія паставіць у Беларусь у гэтым годзе 24 мільёны тон нафты.
Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо и что компенсирует за счет российских компаний. Ну, за счет российских компаний, так за счет российских. Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать.
Что касается природного газа, сегодня природный газ (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель – с Сечиным мы говорили, он же тоже газом занимается) в Европе газ меньше 110 долларов. Это там – в Европе – на биржах. Значит, у нас (как мы когда-то с тобой считали) он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену. Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, произошло падение цены на природный газ. Поэтому 127 долларов – сегодня уже в мире такой цены нет. Поэтому это надо иметь ввиду, и ты лучше меня знаешь это, как это считается, поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать.
«Хоть какой-то путь к развязке тех споров». Александр Лукашенко рассказал подробности телефонного разговора с Владимиром Путиным (читать далее).
Сутнасць «падатковага манеўра», які праводзіць у нафтавай галіне Расія, заключаецца ў паступовым скарачэнні экспартнай пошліны і павышэння падатку на здабычу карысных выкапняў. У выніку цана нафты для нашай краіны расце і з 2024 года яна параўнаецца з сусветнай.