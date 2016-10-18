Александр Лукашенко встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

Новости Беларуси. Промышленность, строительство, инновации. Эти направления должны стать главными в экономическом сотрудничестве Беларуси и Татарстана. 18 октября с главой этой республики Рустамом Миннихановым встретился Александр Лукашенко.

В последнее время взаимный товарооборот в денежном выражении несколько снизился, в 2015 году – на четверть. Страны наторговали на 878 миллионов долларов. Однако потенциал экономического сотрудничества значительно выше. И, к слову, физические объемы торговли по-прежнему демонстрируют хорошие показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши двусторонние отношения, естественно, носят масштабный и разноплановый характер. По объему взаимной торговли с Беларусью Татарстан находится в десятке регионов России. Хотя, конечно, в последнее время, как вообще в торговле Беларуси и России, мы упали. Тем не менее у нас есть потенциал для того, чтобы наверстать упущенное. Я уверен, что сегодняшний визит вашей делегации в Беларусь придаст этому процессу серьезный импульс.

Важным направлением является сотрудничество в нефтегазовой сфере. Вы знаете, у нас есть хорошая компания – «Белоруснефть». Мы хотели бы, чтобы наша компания нашла у вас объемы работ. Поверьте, это будет значительно дешевле любых компаний.

Главными направлениями дальнейшего роста мы видим и промышленность, и строительство, и инновации. Да и в сельском хозяйстве, несмотря на то, что Татарстан имеет высочайший уровень сельскохозяйственного производства, я думаю, нам есть о чем говорить, и мы можем наметить совместные проекты и в этой сфере. Перспективным является развитие кооперационных связей в области автомобилестроения, производства автокомпонентов, участие нашего холдинга «Белстанкоинструмент» в обновлении станочного парка ваших предприятий. Я думаю, что восстановить товарооборот нам помогут поставки в вашу страну белорусской пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожной техники, в том числе и работающей на газомоторном топливе. Сейчас и у нас, и в России мы это направление серьезно развиваем. Тем более что это только по топливу дает экономии до 30%. Это хороший эффект.

С учетом высоких темпов возведения жилья и инфраструктурных объектов в Татарстане есть хорошие возможности для сотрудничества в строительной отрасли.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан:

Те направления, которые вы озвучили, на самом деле имеют огромную перспективу. И нам нельзя замыкаться только на этих проектах. Их надо сохранить, конечно. Проект «Лифты». Мы же много ремонтируем жилья, мы много строим. Можно даже, если этот проект будет, начать с себя, побольше лифтов. Мы на самом деле должны этот проект сделать несколько более широким. И вы правильно сказали, не надо закрываться контурами Татарстана, надо смотреть российский рынок. На самом деле лифты современные, по цене-качеству они конкурентны.

Следующая тема, большая тема. Мы республика нефтяная, нефтеперерабатывающая. Большое спасибо вам за ту поддержку, которую мы получаем. 17 автозаправочных станций сегодня есть. Мы готовы еще построить четыре современных станции. Ваши нефтяники на самом деле профессионалы. И в то же время имеют конкурентную цену. По оказанию сервиса – такое поручение мы дадим.

Доказательством взаимовыгодного партнерства могут послужить сборочные производства белорусской техники на территории Татарстана, товаропроизводящие сети наших предприятий. На рынок этой страны мы экспортируем тракторы, седельные тягачи, автокомпоненты. Основу импорта составляет сырая нефть, нефтепродукты и продукты для приготовления соусов.

В ходе визита делегация планирует посетить несколько белорусских предприятий: «Белкоммунмаш», «Минский моторный завод» и Парк высоких технологий.

Республика Татарстан входит в состав Российской федерации. Внешнеторговый оборот республики – более 5 млрд долларов.