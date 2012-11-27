Александр Лукашенко: На валютном рынке Беларуси нет настораживающих факторов

Новости Беларуси. На валютном рынке Беларуси нет настораживающих факторов. Это отметил 27 ноября президент Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Надежду Ермакову.

В ноябре общее предложение иностранной валюты превысило спрос примерно на 150 миллионов долларов, и этот процесс продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золотовалютные резервы сохраняются на уровне 8 миллиардов долларов. А стабильность – залог успешного развития экономики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Перед нашим разговором мне доложили о ситуации, которая складывается у нас на валютном рынке. Должен сказать, что настораживающих резких факторов у нас сегодня нет. За ноябрь ситуация не только стабилизировать, но, как мне докладывают, за 22 дня общее предложение иностранной валюты превысило спрос на нее. Стабильность – это хорошо, без стабильности не может быть и разговора о дальнейшем нашем развитии. Нам не нужны эти взлеты и падения. Но вы прекрасно понимаете, как человек пришедший снизу, что без экономики не будет стабильности.

Ваша задача вместе с правительством – это кредитование под приемлемые ставки нашей экономики, и если этим вопросом не заниматься, то нас могут ждать плохие времена. Пускай не в этом году, пусть не в будущем, но этот эффект будет накапливаться. И я это вижу в поездках по стране и встречах с руководителями предприятий. Поэтому меня этот вопрос больше всего интересует, я хочу, чтобы Вы мне о нем доложили.

Нацбанк постоянной стимулирует развитие экономики страны. Государство поддерживает реализацию эффективных проектов, ориентированных на экспорт и импортозамещение, снижая ставки по кредитам. Эту разницу компенсируют бюджеты – республиканский и областные. Банковская система в свою очередь контролирует эффективность использования кредитных денег.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Сегодня у нас есть стабильность на валютном и финансовом рынках, идет приток вкладов населения в белорусских рублях и иностранной валюте. Идут валютные поступления, в том числе продажа валюты от хозяйствующих субъектов нормальная.

Что касается поддержки экономики. Это, конечно же, вопрос кредитования. Да, сегодня рублевые кредиты для предприятий дорогие. Но это стимулирует их находить варианты, устранять свою бесхозяйственность, взыскивать дебиторскую задолженность для того, чтобы можно было выплатить заработную плату и закупить сырье. А все инвестиционные кредиты, которые идут по государственным программам, чтобы кредитные деньги давали отдачу, тем более что они дороги, – в этом есть поручение президента. И, естественно, чтобы мы контролировали, чтобы не просто вклады накапливались и по ним проценты начислялись, а чтобы деньги работали в экономике.