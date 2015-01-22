Александр Лукашенко: Когда весь мир в кризисе, нашему бизнесу надо немножко поумерить аппетиты

Новости Беларуси. 22 января глава государства встретился с председателем Комитета госконтроля Беларуси. Леонид Анфимов доложил об итогах работы Комитета за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, внимание уделили тем вопросам, которые сегодня находятся на особом контроле ведомства. Связаны они и с проблемными жилыми домами, и с землепользованием, и с гидроэнергетикой.

Также глава государства поинтересовался результатами работы межведомственной группы, которая контролирует ситуацию на валютном и потребительском рынках. По словам президента, сегодня нельзя допустить необоснованного роста цен, но в то же время нужно не загубить бизнес.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давайте рассмотрим те проблемные вопросы, которые сегодня существуют, и вопросы контрольные, которые находятся на контроле в Комитете государственного контроля, особенно социально звучные вопросы. Вы информируете меня об итогах работы Комитета по проблемным жилым домам. Это очень важный вопрос, как у нас решается проблема эта. О землепользовании. Здесь у нас что за проблемы? Кстати, мы как-то упустили, наверное, из виду, но надо проверить. Мы ведь договаривались: человек берет землю под строительство, он в течение трех лет должен построить дом, должен благоустроить. А внутри, пожалуйста, работай хоть 20, хоть 30 лет. Отделывай и так далее. Но так, чтобы страна не превратилась во всеобщую стройку. Это прежде всего касается частников, потому что основные проекты, государственные мы контролируем. Поэтому этот вопрос очень важен для меня. По гидроэнергетике вопрос. Вы хотели мне что-то сказать.

И, я думаю, вы все-таки вовлечены в этот процесс – контроля за ценообразованием в стране. Вопрос такой тонкий. Я и Правительство ориентировал на это. Здесь нам надо работать так, чтобы отдельные наши торговые работники или торговые сети не жировали на проблемах людей, но и так, чтобы не загубить бизнес. Насколько Комитет госконтроля вовлечен в подобные мероприятия и какие у вас ощущения в связи с этим? Самое главное, еще раз подчеркиваю, не загубить бизнес. Но и не допустить необоснованного роста цен. Потому что для этого оснований никаких нет. И когда весь мир в кризисе, особенно наше постсоветское пространство, надо понимать, что и нашему бизнесу надо немножко поумерить аппетиты. Я не говорю, уже совсем затянуть пояса. Небедные. Но это время надо пережить вместе с народом.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Что касается ценообразования, была создана межведомственная рабочая группа под руководством Комитета государственного контроля, я возглавил эту рабочую группу и мы практически ежедневно отслеживали ситуацию и на валютном, и на потребительском рынках до тех пор, пока ситуация не стабилизировалась. Сейчас в режиме одного раза в неделю мне докладывают о том, что происходит на потребительском и на валютном рынках.

Межведомственная группа свою работу начала в декабре 2014 года. Создавалась она в первую очередь для того, чтобы отслеживать ситуацию на валютном и потребительском рынках. Не допустить необоснованного роста цен необходимо было на все группы товаров. По предписанию Минторга, их стоимость должна быть зафиксирована на том уровне, который был 18 декабря. И по словам Леонида Анфимова, сейчас нет какой-либо необходимости для вмешательства Комитета госконтроля.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Рабочая группа на ежедневной основе отслеживала ситуацию на валютном, потребительском рынках, прежде всего обращая внимание на состояние налично-денежного обращения через валютно-обменные пункты и сложившуюся систему ценообразования на потребительские товары, особенно импортного производства, на которые в первые дни после 18 декабря несколько ажиотажный спрос сложился. Сегодня нет необходимости для вмешательства Комитета госконтроля, потому что сложилось такое, не скажу, что оно пока еще такое стабильное, но, по крайней мере, равновесие и на валютном, и на потребительском рынках.