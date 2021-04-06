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От машиностроения до фармацевтической отрасли. Белорусские предприятия участвуют в промышленной выставке в Узбекистане

06 апреля 2021 06:30
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Новости Беларуси. Большая промышленная неделя. Более двух десятков белорусских предприятий в эти дни принимают участие в международной выставке в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От машиностроения до фармацевтической отрасли. Белорусские предприятия участвуют в промышленной выставке в Узбекистане-1

Это крупнейшее мероприятие в Ташкенте после перерыва, вызванного пандемией. Свою продукцию на ряду с другими странами представили и отечественные производители. Это образцы машиностроения, металлургии, химической промышленности, фармацевтической отрасли, медицинское оборудование.

От машиностроения до фармацевтической отрасли. Белорусские предприятия участвуют в промышленной выставке в Узбекистане-4

5 апреля состоялась церемония открытия белорусской национальной экспозиции при участии министра промышленности Беларуси. В экспозиции более 200 предприятий из стран Европы и Азии, работающих в перечисленных сферах. А среди посетителей немало представителей государственных органов и бизнеса.

От машиностроения до фармацевтической отрасли. Белорусские предприятия участвуют в промышленной выставке в Узбекистане-7

К слову, в 2021 году за неделю работы павильонов организаторы ожидают свыше 8 тысяч гостей.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Петр Пархомчик # Фотофакт

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