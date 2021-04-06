От машиностроения до фармацевтической отрасли. Белорусские предприятия участвуют в промышленной выставке в Узбекистане

Новости Беларуси. Большая промышленная неделя. Более двух десятков белорусских предприятий в эти дни принимают участие в международной выставке в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупнейшее мероприятие в Ташкенте после перерыва, вызванного пандемией. Свою продукцию на ряду с другими странами представили и отечественные производители. Это образцы машиностроения, металлургии, химической промышленности, фармацевтической отрасли, медицинское оборудование.

5 апреля состоялась церемония открытия белорусской национальной экспозиции при участии министра промышленности Беларуси. В экспозиции более 200 предприятий из стран Европы и Азии, работающих в перечисленных сферах. А среди посетителей немало представителей государственных органов и бизнеса.