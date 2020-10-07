Академик Глазьев: «Ситуация в Беларуси намного лучше, чем в любой другой стране бывшего Союза»

Сергей Глазьев, академик Российской академии наук: Объективно, ситуация в Беларуси намного лучше, чем в любой другой стране бывшего Союза. Сегодня валовой продукт в Беларуси в два раза больше, чем в советский период. У нас, например, где ситуация кажется более благополучной, вы выросли всего на 15 %.

Теперь по поводу таких клише, которые используются в общественном сознании молодежи, что в Беларуси типа отсталая экономика: Лукашенко создал архаичную систему, это пережиток социализма советского – это полная ложь, вранье просто. Структура экономики Беларуси: на государственные предприятия приходится где-то порядка половины валового продукта. Это нормальная абсолютно цифра, она характерна для Австрии, к примеру, для активно развивающегося Китая. Ну и в России сегодня, в силу того, что частный сектор машиностроения погиб, можно сказать, не выдержав конкуренцию, все, что было приватизировано в сложных видах деятельности, умерло. Поэтому осталось только то, что государство сохранило у себя: атомное машиностроение, ракетное, оборонное. Поэтому у нас доля государства тоже такая же примерно, как и у Беларуси. В Беларуси действует самая что ни на есть рыночная экономика, в которой есть и конкуренция: и внутренняя, и внешняя.