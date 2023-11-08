Аграрии Минской области завершили сбор кукурузы на силос

За окном – ноябрьская прохлада, а значит самое время завершать осенние полевые работы. Так, аграрии Минской области уже на 100 % справились со сбором кукурузы на силос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2023 году полезной и богатой витаминами зеленой массы заготовили больше, чем в 2022 году. Всего – более 4 миллионов 750 тысяч тонн. К финишу близится и уборка кукурузных зерен. В целом хозяйствам области осталось обработать чуть более 2 % площадей, отведенных под царицу полей. Всего с учетом кукурузы и рапса хлеборобы столичного региона отправили в закрома уже более 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна.