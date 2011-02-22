А. Лукашенко: Настало время вернуться к трехсторонним проектам: Венесуэла-Куба-Беларусь

Беларусь предлагает Кубе сотрудничество по целому ряду перспективных проектов. Об этом шла речь на переговорах в Минске. В столицу прибыла кубинская делегация во главе с министром иностранных дел. Государства намерены укреплять как политическое, так и экономическое партнерство.

В Латинской Америке Куба – один из важнейших партнеров Беларуси. Дипотношения с 92-ого года. Народы сблизились еще в советские времена. И 22 февраля первым в программе визита кубинской делегации стало возложение венков к монументу Победы.



Тем временем, гостей ожидали в Резиденции белорусского лидера. После распада Советского Союза Беларусь осталась практически единственной, кто сохранил отношения с Кубой в прежнем ключе. И за эту поддержку сегодня много благодарили, делая ставку на новые экономические проекты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если биотехнологии, производство лекарственных препаратов на Кубе очень сильно развито, то почему бы вам не идти сюда, уже на общий таможенный рынок, не создавать с нами совместные предприятия и не получать от этого выгоду.

С другой стороны, Куба нуждается в технической модернизации и переоснащении, строительстве предприятий, подобно Беларуси. Я знаю, вы заинтересованы в создании совместных предприятий по производству тракторов, автомобилей и т. п.

Мы с удовольствием готовы реализовывать подобные проекты с вашей помощью на Кубе.

Уго предложил несколько совместных трехсторонних проектов: Венесуэла-Куба-Беларусь. Настало время вернуться к этим проектам.

Показательно, что уже несколько лет у нас положительное сальдо в торговле с Кубой. В докризисный 2008 год – это 20,5 миллионов долларов. Сейчас – почти на треть меньше. Но стороны готовы наверстать упущенное.

Бруно Родригес Паррилья, министр иностранных дел Республики Куба:

У нас полная расположенность политическая относительно различных проектов. Мы чувствуем, что мы друг друга дополняем. Сейчас очень выгодный момент с точки зрения продолжения наших замечательных контактов в политической сфере. Есть возможности продвижения вперед в экономической, научно-технической и культурной сферах.

Сборочные производства – только один из интересов Беларуси на Кубе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Проект с тракторным заводом, ожидается, заработает в 2012. Перспективными могут стать закупка тростникового сырья для переработки, а также сотрудничество в сфере информтехнологий и фармацевтики. Кубинцы предлагают совместные исследования в медицине, производство вакцин и лекарств от диабета.

Сергей Мартынов, Министр иностранных дел Республики Беларусь:

На Кубе в настоящее время работает большое количество техники белорусского производства, от тракторов до автобусов. Есть экономическая целесообразность в совместных проектах по обслуживанию этой техники на месте, а также, возможно, в продвижении белорусской техники и технологии через кубинские возможности и позиции, в целом, в регионе.



О понимании в экономике и политике говорили и в Министерстве иностранных дел, и в Парламенте. Взгляды совпадают по многим вопросам, к примеру, по невмешательству в дела суверенных государств.

Бруно Родригес Паррилья, министр иностранных дел Республики Куба:

Мы отвергаем все посягательства на суверенитет Беларуси со стороны США и Евросоюза, которые пытаются нарушить суверенитет, вводя санкции. Мы вдохновлены достижениями Беларуси и вместе с белорусским народом празднуем ту победу, которая состоялась 19 декабря.

Стороны пришли к мнению, что потенциал стоит использовать еще и в спорте, культуре, туризме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кстати, белорусы на Остров Свободы уже могут ездить без визы на срок до 30 дней.

Бруно Родригес Паррилья, министр иностранных дел Кубы: Мы отвергаем все посягательства на суверенитет Беларуси со стороны США и Евросоюза

Беларусь предлагает Кубе сотрудничество в модернизации промышленности и развитии биотехнологий