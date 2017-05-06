6 мая белорусские и китайские представители обсудили в Минске инвестиции и гармонизацию законодательства

Новости Беларуси. Китай заинтересован в скорейшем создании самого крупного за рубежом технопарка. О реализации и перспективах белорусского проекта 6 мая говорили в Минске. За круглым столом собрались представители власти, дипломаты и крупные бизнесмены, не только отечественные, но и китайские, которые работают в нашей стране. Сейчас, как считают эксперты, главная задача –

наполнить технопарк «Великий камень» конкретными проектами и создать условия для инвесторов.

В этом направлении работа ведется. Вместе с тем, остаются и вопросы.

К примеру, белорусы заинтересованы в прямых китайских инвестициях, а не кредитных линиях.

В свою очередь, азиатские партнеры выступают за гармонизацию законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.