6 мая белорусские и китайские представители обсудили в Минске инвестиции и гармонизацию законодательства

Новости Беларуси. Китай заинтересован в скорейшем создании самого крупного за рубежом технопарка. О реализации и перспективах белорусского проекта 6 мая говорили в Минске. За круглым столом собрались представители власти, дипломаты и крупные бизнесмены, не только отечественные, но и китайские, которые работают в нашей стране. Сейчас, как считают эксперты, главная задача –
наполнить технопарк «Великий камень» конкретными проектами и создать условия для инвесторов.
В этом направлении работа ведется. Вместе с тем, остаются и вопросы.
К примеру, белорусы заинтересованы в прямых китайских инвестициях, а не кредитных линиях.
В свою очередь, азиатские партнеры выступают за гармонизацию законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
У нас высокий уровень отношений в политической сфере, сфере обмена и экономической сфере. Но мы сейчас хотим большего. Вы знаете, что сейчас реализуется колоссальный проект экономического Шелкового пути. Для Беларуси в этом отводится существенная роль. И мы обсуждаем эти вопросы с учетом того, что
на территории Беларуси создается самый крупный китайский технопарк за рубежом – белорусско-китайский технопарк.
Цуй Цимин, Чрезвычайны и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Наши представители, предпринимательства высоко ценят ваши инвестиционный климат и атмосферу. Но в целом ваше законодательство имеет большой успех и достижения именно в процессе инвестиций из различных стран мира, в том числе из Китая.
Тем временем подходит к завершению пресс-тур китайских журналистов в нашу страну.
6 мая, в канун Дня Победы, гостей ждут на знаковых объектах – в «Хатыни» и на «Линии Сталина».