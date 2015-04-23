23 апреля в Минске подписан меморандум о создании Белорусско-корейского центра сотрудничества в области IT

Новости Беларуси. Высокий уровень в высоких технологиях. Интеллектуальный потенциал и квалифицированные специалисты Беларуси были отмечены одним из мировых лидеров в сфере информационных технологий — Республикой Корея.

Планируется, что уже в 2016 году появятся совместные группы экспертов, которые будут не только анализировать ситуацию на рынке хайтек, но и создавать оптимальные условия для разработки IT-решений.

Между тем, Южная Корея уже имеет опыт учреждения такого интеллектуального взаимодействия — совместные проекты есть с Узбекистаном, Румынией и Колумбией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чхве Ен Чжин, генеральный директор национального исследовательского агентства радиосвязи министерства науки, информационно-коммуникативных технологий и перспективного развития Республики Корея:

Мы рассматриваем возможность этого центра. Сегодня мы выбрали Беларуси, здесь высокий уровень ИКТ и квалифицированные кадры. Беларусь разрабатывает стратегии информатизации общества. Наше министерство готово поделиться своим опытом и практическими результатами. Будем искать формы сотрудничества между странами.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Информационные технологии развиваются быстро - нужно держать руку на пульсе. Мы решили создать структуру, где были бы эксперты и с корейской, и с белорусской стороны, для обмена опытом, для анализа тенденций, для выработки решений на злобу дня. Это абсолютно полноправная взаимодействие двух стран, которые делают ставку на развитие высоких технологий и надеются именно благодаря им занять свой достойное место в 21 веке.

Свои разработки и технологические новшества делегация Республики Корея представила на международном форуме ТИБО-2015. Страна заслуженно считается одним из мировых лидеров в области информационных технологий.