Новости Беларуси. У новых руководителей, как, впрочем, и у всех других, сразу же будет не только повышенная ответственность, но и дополнительные рычаги управления. 15 декабря подписан декрет «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ужесточение ответственности, но в то же время расширение полномочий. Именно так 12 декабря говорят о новом документе. Декрет «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» не раз обсуждался в СМИ. Сегодня документ был подписан, зарегистрирован, а вот в силу вступит с начала года. По словам разработчиков, обеспечит он надлежащие условия труда для руководителей и работников, повысит и конкурентоспособность нашей экономики.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

На протяжении всего 2014 года такое изменение ситуации, прежде всего в наших экономических странах-партнерах, там, где у нас основной экспорт, там, где у нас основной импорт, требует соответствующей адекватной реакции со стороны республиканских органов власти, прежде всего. Поэтому президент принял решение о том, чтобы в максимальной степени задействовать тот ресурс, который, прежде всего, находится в распоряжении у нас в стране. А это ресурс - это дисциплина и порядок.

Вопрос о том, каким должен быть руководитель, уже поднимался не раз. О подготовке единого нормативно-правового акта, который усилит ответственность и требовательность к руководящим кадрам, говорил и глава государства. Одно из последних совещаний прошло в начале декабря. До этого документ дважды представляли Александру Лукашенко. При этом дважды отправляли на доработку.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Прежде всего это касается всех форм, независимо - государственная, частная. Это касается всех организаций и предприятий. Второе. Устанавливается персональная ответственность руководителей организаций и предприятий за то, чтобы обеспечить производственно-технологическую, трудовую, исполнительскую дисциплину. За то, чтобы здания, сооружения, станки были в рабочем состоянии и безопасном для работника.

Доработкой документа занимались все те, кто как раз таки применит на практике новые положения. Вопрос рассматривала специальная рабочая группа. Сюда вошли представители Правительства, Комитета госконтроля, руководители предприятий. Кстати, при создании документа опирались на опыт других стран, - замечает глава Администрации Президента Андрей Кобяков. Правда, одну норму ещё больше ужесточили. Касается она так называемого пересаживания дискредитирующего себя руководителя «с кресла на кресло».

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Если руководитель был уволен по одному из оснований, являющихся дискредитирующими, то в течение пяти лет он не сможет быть устроен на работу ни на одну должность, которая входит в кадровый реестр главы государства, Правительства, облисполкома и районного исполнительного комитета. Более того, если этот руководитель, дискредитировавший себя, попытается устроится на руководящую работу иную, не связанную с названными мной должностями, то это может быть сделано только по согласованию с председателем районного исполнительного комитета, администрации соответствующего региона в том месте администрация того или иного предприятия захочет принять такого работника на руководящую должность.

Владислав Цыдик, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Спрос должен ужесточаться. Почему? Потому что это фигуры, которые решают экономические, моральные права и так далее. Более того, я хотел бы обратить внимание, что руководителем просто так нельзя становиться. Нужно идти осознанно на эту должность.

Документ уже называют своего рода балансом интересов, требований, ответственности руководителей и работников организаций. Прописаны в декрете ещё и дополнительные права - по отношению к подчинённым. Поможет это адекватно реагировать на складывающуюся рыночную ситуацию. Кроме руководителей, ужесточаться и требования к работникам.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

В декрете предусмотрены дополнительные полномочия руководителей. В частности по сокращению срока предупреждений работника с одно месяца до семи календарных дней при изменении существенных условий труда. Вводится новая мера дисциплинарного взыскания и депремирования провинившегося работника на срок до года. Если ранее дисциплинарное взыскание было мерой, связанной с депремированием, наказанием работника, то сейчас это будет дисциплинарное взыскание и все соответствующие отсюда последствия. и целый ряд других.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Не секрет, что существуют случаи и разгильдяйства, неточного выполнения указания руководителя, несвоевременного. Поэтому к руководителям не только повышается мера ответственности за участок работы, не только обращается внимание на использование всех методов управления - административных, экономических, социально-психологических, но обращается внимание на то, что подчиненные тоже должны определенным образом взаимодействовать с руководителями.