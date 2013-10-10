10 октября в Москве парламентарии обсудят проект бюджета Союзного государства на 2014 год

Новости России. Проект бюджета Союзного государства на 2014 год обсудят 10 октября в Москве. Союзные парламентарии проверят также, как исполняется главный финансовый документ двух стран за 2013 год.

Кроме того, в повестке дня – выполнение ранее принятых решений. В частности, будут рассмотрены вопросы собственности союза Беларуси и России.

В планах депутатов также согласовать бюджетное финансирование ряда программ. Они касаются дистанционного зондирования Земли, инновационного развития, а также совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.