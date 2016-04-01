Новости Беларуси. 1 апреля в магазинах и ресторанах Беларуси начали появляться новые двойные ценники. Это связано с предстоящей деноминацией. На этикетках указана привычная и «обновленная» стоимость товаров. Замена ценников будет происходить постепенно.

Деноминация пройдет 1 июля. С белорусских банкнот исчезнут четыре ноля. Впервые в истории независимой Беларуси появятся монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатели:

В принципе, мы каждый день читаем новости, поэтому в курсе, что это должно было произойти.

Новизна какая-то. Придется вспомнить, как мы раньше копейками рассчитывались.

Пока не режет слух и глаз, потому что я буду рассчитываться прежними деньгами.

Человек может сейчас посмотреть, какие будут цены. Ему не придется что-то переводить. Он уже привыкнет.