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1 апреля в магазинах и ресторанах Беларуси начали появляться новые двойные ценники

01 апреля 2016 13:30
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Новости Беларуси. 1 апреля в магазинах и ресторанах Беларуси начали появляться новые двойные ценники. Это связано с предстоящей деноминацией. На этикетках указана привычная и «обновленная» стоимость товаров. Замена ценников будет происходить постепенно.

Деноминация пройдет 1 июля. С белорусских банкнот исчезнут четыре ноля. Впервые в истории независимой Беларуси появятся монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатели:
В принципе, мы каждый день читаем новости, поэтому в курсе, что это должно было произойти.

Новизна какая-то. Придется вспомнить, как мы раньше копейками рассчитывались.

Пока не режет слух и глаз, потому что я буду рассчитываться прежними деньгами.

Человек может сейчас посмотреть, какие будут цены. Ему не придется что-то переводить. Он уже привыкнет.

# Экономика # Деноминация в Беларуси

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