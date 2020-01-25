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Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

25 января 2020 08:37
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Уютное уединение в доме нам гарантируют межкомнатные двери. Какие модели сейчас актуальны, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:
В настоящее время существует большое количество межкомнатных дверей с разной вариативностью дизайна и покрытий. Вот например, раздвижные двери. С помощью таких дверей мы можем разграничить пространство, однако при этом они не несут на себе никакой звукоизоляционной функции.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-1

Это классический вариант раздвижных дверей?

Мария Голденберг:
Да, но есть еще альтернатива: вот такой вариант раздвижных дверей, которые здорово помогают увеличить пространство.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-4

Вот эта дверь-книга. Она позволяет экономить пространство и ее лучше использовать в маленьких квартирах.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-7

Это дверь-компакт. Разница у нее с предыдущей дверью в том, что та дверь открывалась внутри дверной коробки, а эта открывается наружу.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-10

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-12

Покрытие этой двери не просто дизайнерский ход. Это дверь-инвизибл, обычно она используется под покраску. В данном случае здесь присутствует алюминиевая кромка, но можно и без нее. Алюминиевая кромка это не только дизайнерское решение, она еще служит дополнительной защитой.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-15

Что касается технических характеристик, то для двери существует петля скрытого и открытого типа. Также в дверях можно использовать магнитные механизмы закрывания дверей. В таком случае двери становятся практически бесшумными и ручка в такой двери служит гораздо дольше.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-18

Суть этой функции в том, что когда дверь открыта, порог автоматически поднят, когда она закрывается – порог автоматически выпускается, это дает дополнительную звукоизоляцию двери.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-21

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-23

Обратите внимание вот на это покрытие. Оно называется «каштан» – это тренд 2020 года. Выраженная текстура с природными оттенками, гарантия 10 лет, гипоаллергенное и используется в медицине.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-26

Существует еще такое интересное и современное покрытие как юнилак – это многослойное, гладкое, бархатистое покрытие, особо устойчивое к химическому и физическому воздействию.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров-29

# Дизайн интерьера # Мария Голденберг # Фотофакт # Дизайн

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