Ремонт крыши и фасада для дачи. Какой материал выбрать для долгой службы?

Дачный сезон открыт. Толпы горожан спешат вырваться из шумных мегаполисов и окунуться в тихую размеренную жизнь на природе. Однако перед тем, как окончательно перебраться в летний домик, важно обустроить свою мини-усадьбу. И начнем с главного – крыши над головой. Не стоит пускать дело в прямом смысле слова на самотек, а лучше основательно подойти к выбору кровли.

Денис Рудницкий, директор строительной компании:

Из видов можно разделять на металлочерепицу, мягкую кровлю, битумную и что-то из натурального: глиняная или композитная. Долговечным будет металл, непосредственно металлочерепица. Она бывает как модульная, так и листовая. И из натуральных материалов, то есть цементно-песчаные и глиняные черепицы прослужат очень долго.

Чтобы погода в доме всегда была хорошей, стоит учесть множество факторов: угол наклона, архитектуру и месторасположение дома. Оптимальный вариант – металлочерепица. Бюджетно, легкий монтаж и долгий срок службы. Анатолий Гулюк, ведущий специалист строительной компании:

При выборе металлочерепицы следует обратить внимание на ее характеристики. Как по геометрии: это высота волны, высота ступеней, так и на характеристики самого металлопроката, из которого сделана металлочерепица. Например, ее толщина, количество цинка на метр квадратный – это все позволит увеличить срок эксплуатации, что отражается, как правило, в гарантийном талоне.

Зачастую дачники, желая поскорее покончить с ремонтом крыши, выбирают кровлю, которую они могут постелить сами. Однако стоит помнить, что в этом деле мелочей не бывает, ведь можно прогадать даже в выборе саморезов. Поэтому, покупая материал, внимательно читайте все сопровождающие документы. Екатерина Малявко, руководитель розничного отдела строительной компании:

Клиенту должен выдаваться договор, в котором прописан перечень материалов, либо спецификация к договору, где прописаны эти материалы. Все должно быть понятно и прозрачно. Допустим, если это 0,5 толщина, она должна быть прописана. Количество цинка – это тоже очень важно, потому что это важная составляющая цены продукта. Количество полимера, срок гарантии на внешний вид.

Визитной карточкой дома является не только крыша, но и фасад. Сегодня выбор все чаще делается в пользу сайдинга. Меняя облик дома, первым делом нужно проверить обрешетку. С винилом и металлом можно работать круглогодично. Главное, чтобы температура на улице не была ниже пяти градусов.

Денис Рудницкий:

Виниловый, акриловый сайдинг, так и металл, сейчас можно подобрать под дерево, под камень. Здесь выбор самого материала: какой человеку кажется лучше. Дольше прослужит металлический сайдинг. Если говорить о виниловом, то он выстоит тоже долго, но цветовые характеристики он теряет немножко быстрее.