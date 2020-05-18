Лего, рамка и краски. Делаем необычную настенную ключницу

Наталья Гайдукевич, декоратор:

Нам понадобятся: рамка, фанера, краски, лего, клей-пистолет и малярная лента. Я заранее сделала заготовку. У меня была старая рама, я вырезала фанеру необходимого размера и приклеила ее на столярный клей.