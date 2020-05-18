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Лего, рамка и краски. Делаем необычную настенную ключницу

18 мая 2020 06:43
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Наталья Гайдукевич, декоратор: 
Нам понадобятся: рамка, фанера, краски, лего, клей-пистолет и малярная лента. Я заранее сделала заготовку. У меня была старая рама, я вырезала фанеру необходимого размера и приклеила ее на столярный клей. 

Лего, рамка и краски. Делаем необычную настенную ключницу -1

Как сделать необычную настенную ключницу? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Декоративное искусство # Наталья Гайдукевич # Фотофакт # декор

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