Кухня в прихожей и декоративные вёдра в интерьере. Показываем два стильных дизайна для небольших квартир

Тема жилья считается вечнозеленой. Будущие новоселы прицениваются, собственники торгуются, застройщики расширяют городские джунгли. И так десятилетиями. В советские времена многоэтажки, квартиры и мебель делали под копирку, но все изменилось. Нестандартные планировки и дизайн-проекты теперь в каждой новостройке. Например, в этой однушке на 48 квадратных метров кухню решили сделать прямо в прихожей. Выглядит как минимум необычно.

Инесса, автор идеи дизайна:

Вот здесь был вход в санузел. Он перенесся, и я думаю, что это стало не менее удобно. Это решение набирает обороты, особенно в небольших помещениях.

Интерьер квартиры – эклектика. Этакий микс стилей и вещей с претензией на роскошь. По просьбе владельца дизайнеры добавили и советских штрихов. Окна в межкомнатных перегородках, плитка под старину, декоративные ведра, высокие табуретки и смесители по идее должны напоминать о прошлом.

Инесса:

Жилая комната условно зонирована на зону отдыха и гостиную. Это было пожелание заказчика, чтобы была и полноценная кровать, и место для просмотра телевизора.

Идея смешать сталинский ампир с лофтом понравится не каждому и едва ли станет мэйнстримом, но ценители точно найдутся. Петр Емельянов, эксперт по покупке/продаже недвижимости:

Нет преобладающих темных нагнетающих тонов, какой-то жесткой геометрии. Это не только какой-то мужчина может заинтересоваться дизайном, но и девушки и женщины оценят большую, можно сказать, огромную лоджию, которая выходит на южную сторону. Мы там видели французские окна, это значит, что они идут прямо в пол. Там будет очень много света, следовательно, там можно будет расположить целую оранжерею.

Еще одно популярное направление в интерьере – минимализм. В этой студии площадью 37 квадратных метров живут будущие родители. Ремонт делали сами и ради экономии места оставили только необходимое. Кирилл, хозяин квартиры:

Старались сделать, чтобы это было минималистично. Много света и воздуха. Это была основная идея и интерес.

Назвать интерьер тотально белым нельзя. В дресс-коде жилища есть и черный цвет, и деревянные элементы. Тот же рабочий стол глава семьи сделал сам. Между тем, квартира расположена на последнем этаже и кроме квадратных метров в техпаспорте у жильцов есть бонус от застройщика

Кирилл:

Одна из достопримечательностей нашей квартиры – выход на крышу. Часто встречаемся с друзьями, здесь можно жарить шашлыки, иногда мы делаем зарядку здесь, когда хорошая погода.