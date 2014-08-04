Подбираем правильный «наряд» для своей постели: польза постельного белья из льна

Человек проводит во сне значительную часть своей жизни. А знаете ли вы, что залогом здорового и полноценного сна является качественное постельное белье? На что стоит обращать внимание при его покупке, чтобы сохранить здоровье и уберечь семейный бюджет? Давайте разбираться вместе.

Первое, на что обращаем внимание, это материал, из которого изготовлено постельное белье. Лучше всего отдавать предпочтение тканям натурального происхождения: льну, бязи, сатину и хлопку.

Алла Шитникова, продавец текстильных изделий:

Лён является антисептиком, антибактериальный. Очень полезен для здоровья, поэтому я рекомендую покупать всем пастельное белье из льна. Рекомендую использовать в постельном белье стопроцентный лён. Хлопок тоже хорош, как натуральное волокно, но он только согревает, а лён ещё и оздоравливает. С ним комфортно в любую пору года: зимой он согревает, даёт +4 градуса температуры, а летом он охлаждает. Хлопок тоже является тоже натуральным волокном и тоже очень полезен для здоровья в отличие от синтетических.

Бельё должно быть правильно обработано. Выверните наизнанку пододеяльник или наволочку и осмотрите швы. Строчка должна представлять собой специальный двойной шов с краевой обмёткой, а нитки - должны быть прочными и соответствовать тону материи. Кроме того, не лишним будет внимательно изучить этикетку.

Алла Шитникова, продавец текстильных изделий:

На ярлычке должен быть указан производитель, сертификат (всё-таки продукция сертификацирована), защита по уходу.

Не стесняйтесь понюхать комплект перед покупкой - качественное постельное бельё должно источать лёгкий аромат нового текстиля. Если запах резкий, отдаёт химией, набор будет сильно линять при стирке и быстро потускнеет.

Расцветка хорошего постельного белья не должна быть слишком яркой и кричащей. Не стоит забывать, что прокрашенное некачественными красителями постельное белье не только потускнеет после первой же стирки, но и может стать причиной аллергических реакций и даже отравления.

Будет ли ваш сон здоровым, зависит и от того, как часто вы меняете постельное белье. Перестилать постель лучше раз в неделю. Сушить выстиранные комплекты лучше на свежем воздухе, ведь ультрафиолетовая составляющая естественного света дезинфицирует ткань.

Правильно подобранный «наряд» для вашей постели не только поможет создать атмосферу умиротворения, но и подарит возможность легко засыпать и просыпаться энергичным, полным сил и бодрости.