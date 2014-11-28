Жалюзи с изображением дорожных знаков и коридор, имитирующий перекресток, появились в СШ № 59 Минска

Новости Беларуси. Своеобразный путеводитель по минским дорогам презентовали в средней школе № 59. Дизайнерские жалюзи с изображением дорожных знаков и школьный коридор, имитирующий перекресток, – виртуальную дорогу вне реальной проезжей части обустроили во Фрунзенском районе на базе учебного заведения.

Кроме правил дорожного движения внимание школьников будут привлекать и красочные стенды с правилами гигиены, пожарной безопасности и поведения на воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде Фрунзенского района:

Здесь большое количество детей обучается. В этом учебном году в первый класс пошло 16 классов. то есть это более 400 детей.