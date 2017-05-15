Заслуженная артистка Республики Беларусь Марина Вежновец и будущие звёзды балета

Тоненькие, лёгкие и воздушные эти юные балерины по несколько часов в день, стоя у станка, старательно отрабатывают грациозные движения, снетерпением ожидая похвалы от своего наставника – Марины Вежновец. Для ребят эта утончённая девушка стала не просто учителем, но и примером для подражания. Вот уже пять лет она пытается сделать из каждого ребёнка будущую звёзду балета.

У юных балерин, практически, всё как у взрослых. Правда, пока без изнурительных диет. Хотя иногда приходиться отказываться от любимых сладостей и вредных чипсов.

Чего не сделаешь ради мечты. Невероятному стремлению и трудолюбию этих детей можно только позавидовать. Уже сегодня в их копилке немало наград и достижений.

Одной из таких звёздочек стала Вера Шпаковская.В 8 лет, она превзошла своих более взрослых и опытных соперниц и покорила жюри на престижном международном конкурсе. И уже сегодня с радостью делиться планами на будущее.

Для достижения успеха своих воспитанников Марина делает всё. Уже сегодня вместе с ребятами она поставила три спектакля.

Для ребят это не только возможность почувствовать себя настоящим артистами балета, но и на шаг приблизиться к своей заветной мечте.

Эта огромная мечта ещё пока юных танцоров каждую минуту, проведённую у станка, превращает в счастливые мгновения на пути к будущему успеху. Потому, без всякого сомнения, через несколько лет мы обязательно встретимся с ними уже в стенах театра.