Новости Беларуси. Тройная радость. На Витебщине в этом году родилась первая тройня. Событие достаточно редкое. В регионе появляются детки в таком количестве всего 1-2 раза в год. Всего же за шесть месяцев Придвинье пополнилось более чем на 6 тысяч малышей. И постепенно рождаемость в области только увеличивается. Здесь рады и одному, и двум, и трем новорожденным. Естественно, и радость у родителей соответствует количеству детей. Чем больше, тем лучше.

В семье витебчан Натальи и Дмитрия Гругановых – пополнение. Да еще какое! Сразу трое малышей. Такого поворота событий супруги, которые 7 лет мечтали о первенце, точно не ожидали. Хотя ... Дмитрий – сам из двойняшек, а у родного брата Натальи 7 лет назад родились сразу две дочки.

Наталья Груганова, мама:

Первое УЗИ, значит, нам показало, что у нас один ребенок. А второе УЗИ уже показало, что у нас три. Я, конечно, испугалась, разволновалась, что тяжело, все-таки, три. А муж вскочил, хлопал в ладоши, что три: «Хочу большую семью, многодетную». Он и раньше об этом мечтал.

Кстати, это не единственная сбывшаяся мечта семьи, ставшей в один миг многодетной.

Наталья Груганова, мама:

Мы и хотели, чтобы было три ребенка у нас. Ну, получилось, что так за один раз, не надо три раза сходить в роддом.

Малыши крепенькие, но пока находятся в реанимационной палате для новорождённых. Дети решили появиться на свет досрочно Общий вес тройни – почти 6 килограммов.

Наталья Груганова, мама:

Вика у меня больше всех стучала в животе. Она и сейчас такая подвижная. Первым родился мальчик. Он – 2200.

Имена долгожданным детям выбирал сам глава семейства: Кира, Виктория, Вадим! Пока жена и малыши в роддоме, Дмитрий активно занимается ремонтом в квартире. Правда, минутку всегда готов уделить любимой супруге.

Кроватки уже купили. Сыну – коричневую, дочкам – белые. А вот с прогулочным транспортом неувязочка вышла.

Наталья Груганова, мама:

Пеленки, конечно, есть, распашонки. Все это купили. Там, единственное, что у нас есть коляска, правда, двойняшковая. Я думаю, пока они поместятся в двойняшковую.

Еще до родов Наталья сильно волновалась, как же она справится с тремя-то детьми. Тем более, это ее первый опыт материнства. Но страхи ушли. На помощь обязались прийти муж, родственники и государство.

Наталья Груганова, мама:

Обещали патронажную медсестру, которая будет приходить по 8 часов в день. От государства так дают. Ну, и бабушка, конечно, у нас только на пенсию пошла. Молодая бабушка.

Елена Куришко, заведующая отделением для новорожденных Витебского областного клинического роддома №1:

За семь месяцев в нашем роддоме уже родилось 1300 деток. Из них тринадцать двоен, а тройня у нас первая.

Витебский областной роддом №1– первый не только по официальному названию. Учреждению принадлежат уже несколько рекордов в текущем году. Именно здесь родились первые на Витебщине тройняшки Гругановы. И в этом же роддоме почти семь месяцев назад появилась на свет Полина Яворская. Девочка стала первой новорожденной в Беларуси в новом 2013 году, сообщили в программе Новости «24часа» на СТВ.