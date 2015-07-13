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Волонтерский проект «Дети столицы» на базе 10 школ Московского района Минска объединил 150 детей

13 июля 2015 17:26
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Новости Беларуси. Волонтерский проект «Дети столицы» объединил 150 школьников. Благотворительная программа рассчитана на весь июль и проходит в формате летнего лагеря уже в 12 раз.

На протяжении всего месяца ребята сочиняют песни и речевки, рисуют стенгазеты и участвуют в спартакиадах. А присматривают за досугом маленьких минчан студенты столичных вузов.

В проекте задействовано более 60 волонтеров.

К слову, в 2015 году благотворительная кампания реализуется на базе 10 школ Московского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Дундалевич, вожатый волонтерского проекта «Дети столицы»:
Мы следим за всем, чтобы с ними ничего не случилось. И, соответственно, не даем детям скучать, сами набираемся опыта. Это очень хорошая инициатива.

# Волонтеры в Минске # Дети

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