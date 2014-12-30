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Виктор Лукашенко посетил детский дом семейного типа в Узде в рамках акции «Наши дети»

30 декабря 2014 14:53
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Новости Беларуси. 30 декабря новогодние подарки и поздравления получили ребята из детского дома семейного типа в городе Узда Минской области. В большой и дружной семье Коршуков 8 ребятишек. К ним в гости приехал помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Ребята получили сладкие подарки и поздравления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности:
Я не думаю, что только мы что-то дарим. Мы и получаем сами. Приезжая в эти семьи ( слава Богу, сколько ездим) и детские дома, всегда люди с открытыми лицами, с огоньком в глазах. Приятно находиться в такой, будем говорить, компании. и если, может быть, в Минске люди где-то, мягко говоря, не обделены вниманием, то где-то подальше от столицы, наверное, это уже не так. Поэтому мы выбрали приехать подальше, посмотреть, посетить эту семью, поздравить их с праздником.

Яна Климович:
Я желаю всем белорусам, чтобы у них были всегда подарки.

Аня Тарасевич:
Хочу пожелать им счастья, здоровья.

# Акции # Дети # Виктор Лукашенко

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