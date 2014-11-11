Валерия Дробышевская стала обладательницей титула «Маленькая принцесса мира»

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» обладательница двух престижных титулов «Маленькая принцесса мира» и «Лучшая из лучших» - Валерия Дробышевская и ее мама Наталья.

Наталья, расскажите об этих двух титулах и этом конкурсе?

Наталья Дробышевская:

Конкурс красоты, моды и таланта, который проходил в Турции. Мы приехали отдыхать, нам позвонил национальный директор Всемирной лиги красоты и моды Виталий Жилинский, который и предложил поучаствовать в конкурсе.

Как проходило соревнование? Много ли было «маленьких принцесс»?

Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:

Первый день проходило знакомство. Мне очень понравилось. Я познакомилась с новыми друзьями из разных стран. Также был обмен подарками: кто-то дарил ручки, кто-то - украшения, магнитики. Было очень весело.

Какая там была атмосфера: дружная или все же «дружба-дружбой, а титул - это титул». Была ли конкуренция?

Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:

Сдружились. Особенно понравилась девочка Настя из Латвии. Она очень милая, и мы там были лучшими друзьями.

А между мамами была ли конкуренция? Давали ли вы друг другу какие-то советы?

Наталья Дробышевская:

Дружеская атмосфера чувствовалась с первого дня, как мы приехали. Очень хорошая организация. Конкурс давно известен - он проводится уже более двадцати лет. Не было такого: что один лучше, другой хуже. Никого не выделяли.

Как в Гомеле восприняли то, что Ваша дочь стала «Маленькой принцессой мира»?

Наталья Дробышевская:

Хорошо отнеслись, обрадовались, поздравляли.

Лера, а как это восприняли в школе?

Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:

Когда я пришла в первый день, все стали сразу кричать: «Поздравляем!». Это было для меня неожиданно. Все так обрадовались, даже плакаты повесили. Поздравили. Я принесла разные угощения.

Чем ты интересуешься в жизни? Какой у тебя есть любимый фильм или мультфильм?

Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:

Мне больше всего нравится мультфильм «Холодное сердце». Из книг мне очень нравится «Приключения Барона Мюнхаузена».

Лера, каким ты видишь свое ближайшее будущее?

Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:

Я думаю, что я смогу стать певицей. Я очень этого хочу!