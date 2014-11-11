Валерия Дробышевская стала обладательницей титула «Маленькая принцесса мира»

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» обладательница двух престижных титулов «Маленькая принцесса мира» и «Лучшая из лучших» - Валерия Дробышевская и ее мама Наталья.
Наталья, расскажите об этих двух титулах и этом конкурсе?
Наталья Дробышевская:
Конкурс красоты, моды и таланта, который проходил в Турции. Мы приехали отдыхать, нам позвонил национальный директор Всемирной лиги красоты и моды Виталий Жилинский, который и предложил поучаствовать в конкурсе.
Как проходило соревнование? Много ли было «маленьких принцесс»?
Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:
Первый день проходило знакомство. Мне очень понравилось. Я познакомилась с новыми друзьями из разных стран. Также был обмен подарками: кто-то дарил ручки, кто-то - украшения, магнитики. Было очень весело.
Какая там была атмосфера: дружная или все же «дружба-дружбой, а титул - это титул». Была ли конкуренция?
Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:
Сдружились. Особенно понравилась девочка Настя из Латвии. Она очень милая, и мы там были лучшими друзьями.
А между мамами была ли конкуренция? Давали ли вы друг другу какие-то советы?
Наталья Дробышевская:
Дружеская атмосфера чувствовалась с первого дня, как мы приехали. Очень хорошая организация. Конкурс давно известен - он проводится уже более двадцати лет. Не было такого: что один лучше, другой хуже. Никого не выделяли.
Как в Гомеле восприняли то, что Ваша дочь стала «Маленькой принцессой мира»?
Наталья Дробышевская:
Хорошо отнеслись, обрадовались, поздравляли.
Лера, а как это восприняли в школе?
Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:
Когда я пришла в первый день, все стали сразу кричать: «Поздравляем!». Это было для меня неожиданно. Все так обрадовались, даже плакаты повесили. Поздравили. Я принесла разные угощения.
Чем ты интересуешься в жизни? Какой у тебя есть любимый фильм или мультфильм?
Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:
Мне больше всего нравится мультфильм «Холодное сердце». Из книг мне очень нравится «Приключения Барона Мюнхаузена».
Лера, каким ты видишь свое ближайшее будущее?
Валерия Дробышевская, обладательница титула «Маленькая принцесса мира»:
Я думаю, что я смогу стать певицей. Я очень этого хочу!