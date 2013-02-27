Новости Беларуси. Главная цель этой организации – защита прав и интересов детей, помощь сиротам, детям из многодетных и неполных семей, инвалидам. Белорусскому детскому фонду исполнилось 25 лет. С юбилейной датой членов республиканского общественного объединения поздравил президент Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем Белорусский детский фонд будет одним из основных партнеров государства в решении актуальных социальных проблем, реализации самого главного права каждого ребенка – права на счастливое детство.

По поводу юбилея Детского Фонда в Минске прошло большое торжество. Слова благодарности звучали от многочисленных жителей страны, которые в разные годы находили поддержку в организации.

За четверть века фонд совместно с министерствами и ведомствами провел сотни значимых акций. Благодаря программе «Теплый дом» за последние 12 лет был создан 41 детский дом семейного типа. А акция «Детское сердце» подарила шанс на новую жизнь малышам с тяжелой патологией сердца. Вместе с белорусскими врачами проведены более 400 сложнейших операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рита Кундикова:

Нашей семье 23 года. Мы почти ровесники Детскому фонду. И все эти годы Детский фонд рядом с нами, потому что когда только создавали семью, мы обращались к ним, когда продолжали жить такой семьей, мы росли на их глаза.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Фонд выполняет важную социальную функцию помощи и поддержки детям, нуждающимся в этой помощи. Много инициатив. Все это инициативы, которые в духе государственных стратегических задач по созданию условию развития, поддержке детей.