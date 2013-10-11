В Слониме спасатели сняли с ограждения балкона на третьем этаже 5-летнюю девочку

Новости Беларуси. Происшествие в Слониме. Там беспечность матери чуть не привела к трагедии. В Слониме спасатели сняли с ограждения балкона 5-летнюю девочку. Плачущего ребенка на 3 этаже заметили прохожие, они и вызвали работников МЧС.

Аудиозапись диспетчерской службы:

Здравствуйте. Это вам звонят прохожие. Тут в доме на третьем этаже, на балконе, на перилле сидит ребенок и говорит, что домам мамы нет.

Пристегнувшись карабином к арматуре, один из спасателей держал девочку, пока другой пробирался на балкон. Затем ребенка сняли с ограждения и увели в квартиру. Оказалось, что мамы девочки дома не было, а в квартире находилась и еще младшая сестра.

Как позже выяснилось, женщина ушла на работу, оставив малолетних детей без присмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.