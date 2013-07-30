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В Мексике открыли мини-магистраль для обучения школьников правилам дорожного движения

30 июля 2013 11:26
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Новости Мексики. В Мехико выбрали необычный способ обучения школьников правилам дорожного движения. Для них на площади Конституции соорудили миниатюрный город, в котором каждый маленький автолюбитель может почувствовать себя настоящим водителем.

На мини-магистралях есть все, что и на основных: светофоры, дорожные знаки и перекрестки, на которых надо знать, кому уступить. 

В Мексике надеются, что эта учебная программа позволит предотвратить ДТП в будущем. После окончания курса, дети получат специальные лицензии и значки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Правила дорожного движения

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