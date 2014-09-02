В Лоеве детям с ограниченными возможностями подарили к 1 сентября спецавтобус

Новости Беларуси. В Лоеве дети с ограниченными возможностями получили в подарок от Банка развития спецавтобус. Его во время торжественной линейки, посвященной 1 сентября, вручили воспитанникам местного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьный автобус оборудован подъемником для инвалидной коляски, сиденьями с четырехточечными ремнями безопасности. Кроме того, в салоне установлены ЖК-мониторы, чтобы скрасить детям время, проведенное в дороге.

Василий Швед, заместитель председателя Правления Банка развития Республики Беларусь:

Это специализированный автобус для подвоза детей в центр, для того, чтобы каждый ребенок мог иметь возможность обучаться и получать весь спектр знаний, быть доставленным к учебному заведению вне зависимости от его состояния здоровья и от места проживания.

Спецтранспорт для детей-инвалидов приобретен в рамках программы «Школьный автобус», реализуемой по поручению президента Беларуси. Всего в этом году закуплено три таких машины для районных центров обучения Гомельской, Могилевской и Витебской областей.