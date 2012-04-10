Прямой эфир

В Колумбии 10-летняя девочка на 39 неделе беременности родила ребенка весом 2,5 кг

10 апреля 2012 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. Необычная пациентка появилась в колумбийском роддоме. Роженице всего 10 лет. Причем девочка даже не знала, что беременна, когда обратилась в больницу. Пациентка жаловалась на странные боли в животе. Врачи же, когда поняли, что у нее начались схватки, были шокированы.

Девочке пришлось срочно делать кесарево сечение, в результате которого на свет появился здоровый малыш, а вот его юная мама в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личность отца ребенка не установлена. Девочка воспитывается в индейском племени, которое живет по своим законам.

# Дети

Другие новости рубрики

Все новости
08 апреля 2012 17:56

Аутизм у детей: приговор или образ жизни. Специальный репортаж СТВ

05 апреля 2012 07:30

В Беларуси увеличены размеры дотаций на детские путевки в летние лагеря

28 марта 2012 06:24

Известные белорусские спортсмены и артисты приняли участие в благотворительной акции