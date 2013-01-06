Участники Рождественского хоккейного турнира посетили воспитанников минских социально-педагогических центров

Новости Беларуси. Участники Рождественского международного хоккейного турнира навещают воспитанников минских социально-педагогических центров. Так ребят из Первомайского района 6 января поздравили с новогодними праздниками хоккеисты из Швейцарии. Малышам вручили подарки. А ребята, в свою очередь, подготовили для гостей праздничное представление с песнями, стихами и танцами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александре Жанейро, игрок хоккейной команды Швейцарии:

Нам очень приятно находится здесь, общаться с детьми. Так здорово видеть их улыбки, счастливые глаза.

А в социально-педагогический центр Заводского района заглянула команда Президента Беларуси. Здесь прошло целое новогоднее представление. Дети вместе с хоккеистами спасали Снегурочку из волшебного плена, отгадывали загадки Деда Мороза. Все дружно водили хоровод вокруг елки, пели и танцевали. Спортсмены подарили малышам мягкие игрушки, сладости и другие подарки.

Дмитрий Басков, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Реакция неоднозначная. Кто-то смущается, кто-то закрывает глазки, кто-то радуется искренне. Мне очень приятно, что мы именно сегодня, в преддверии Рождества оказались здесь и подарили маленькую радость этим замечательным детям.