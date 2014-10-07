Новости Беларуси. Специализированная выставка «Материнство и детство» стартует в Минске 9 октября.

Бэби-форум обещает порадовать первым фестивалем близнецов и двойняшек. Семейным опытом поделятся 30 пар, которым досталось двойное счастье.

Примечательно, что только с начала 2014 года в Минске родились более 200 близнецов. А ежегодно в столице появляется на свет более 20 тысяч младенцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Знаковым событием в рамках Недели матери будет выставка-ярмарка-форум «Материнство и детство», которая пройдет с 9 по 12 октября. Кроме того мы 16 октября будем чествовать мам, которые впервые стали мамами и родили 14 октября своих малышей.