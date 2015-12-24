Сотрудники Комитета госконтроля Беларуси в рамках акции «Наши дети» посетили Ждановичский детский дом

Новости Беларуси. Эстафету благотворительной акции «Наши дети» принял Ждановичский детский дом. 24 декабря в гости к его воспитанникам приехали сотрудники Комитета госконтроля.

Сейчас в этом учреждении проживают 30 ребят с особенностями психо-физического развития. В основном это маленькие дети, оставшиеся без попечения родителей.

В честь праздника малыши подготовили красочное новогоднее представление с песнями, театральными номерами и традиционными новогодними хороводами.

Детям вручили сладкие подарки и телевизор. Без внимания и заботы не остался не один малыш. Помимо конфет и сладостей представители ведомства привезли с собой телевизор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Это необходимый и очень важный, я бы даже сказал важнейший элемент государственной политики, направленной на защиту детства и материнства. Особенно в части детишек, которые лишены возможности родительского тепла, общения с родителями, быть под их попечительством. Эти детишки ждут от нас, ждали действительно искренне, самозабвенно какого-то чуда.